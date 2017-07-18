Ярославский проект «Красноткацкий поцелуйчик» получит средства на развитие

Ярославль, , 12:16 — REGNUM Победителями всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» стали три проекта из Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В этом году жюри рассмотрело 1011 заявок из 75 субъектов Российской Федерации. В Центральном федеральном округе из 137 представленных на конкурс проектов в финал вошли семь. Наибольшее их число — из Ярославской области. Это проекты «Красноткацкий поцелуйчик», или Ребусы старой фабрики» Дубковского культурно-спортивного центра, «Евгений Онегин в гостях у Константина Коровина» Центра развития и культуры деревни Охотино и «Наглядное пособие для нескучных прогулок по Данилову, составленное его юными жителями» Даниловской художественной галереи, которые стали победителями.

Конкурс реализуется Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с целью вовлечения местных жителей в позитивное преобразование своих территорий. В финале эксперты выбирали проекты, ориентированные на детскую и юношескую аудиторию, а также те из них, которые способны внести ощутимый вклад в повышение туристической привлекательности малых городов и сел.

«Наш проект имеет музейно-туристическую направленность и будет рассказывать об истории поселка Красные Ткачи, о ткацкой фабрике, которая действует до сих пор. У нас будет выставка, посвященная этому предприятию и мы будем водить экскурсии по нему. Название — это профессиональный жаргонизм работников фабрики. Челнок ткацкого ткана назывался «поцелуйчик». Для нас это символ, который связывает нить прошлого и настоящего», — сказала корреспонденту ИА REGNUM автор проекта «Красноткацкий поцелуйчик», или Ребусы старой фабрики» Татьяна Полежаева.

Победители проектов получат гранты в размере около полумиллиона рублей на реализации своих проектов.