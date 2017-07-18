Фронтмен Depeche Mode выписан из больницы в Минске

Минск, , 11:13 — REGNUM Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из больницы в Минске, куда он был доставлен накануне, сообщает НТВ.

По словам главного врача 9-й городской клинической больницы Валерия Кушниренко, Гаан выписан в удовлетворительном состоянии. Ночь он провел в обычной одноместной палате.

Диагноз, с которым был госпитализирован артист, не сообщается. По данным организаторов концерта в Минске, Дейв Гаан был госпитализирован с пищевым отравлением.

Врач отметил, что лечение иностранного гражданина оплатит его страховая компания. С этим вопросов не возникает, сказал Кушниренко.

Ранее в Минске из-за госпитализации Гаана был отменен концерт Depeche Mode. Он должен был состояться вечером 17 июля в «Минск-Арене».

На официальном сайте группы в Facebook говорится, что рассматриваются варианты по переносу шоу. Либо концерт будет перенесен, либо поклонникам вернут деньги за билеты.