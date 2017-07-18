С артистом Владимиром Толоконниковым простятся в Доме кино

Москва, , 08:22 — REGNUM В Москве 20 июля простятся с актером театра и кино Владимиром Толоконниковым, говорится в сообщении актерского агентства «Маяк», представлявшего артиста в Москве.

Траурная церемония состоится в московском Доме кино Союза кинематографистов России. Она начнется в 11:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии РФ Владимир Толоконников скончался в Москве 15 июля.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Наибольшую известность Толоконникову принесла роль Полиграфа Шарикова из фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» (экранизация романа Михаила Булгакова).

Также актёр снимался в эпизодических ролях многих российских кинофильмов и сериалов. Известна его роль старика Хоттабыча в приключенческой интернет-комедии по мотивам романа Сергея Обломова «Медный кувшин старика Хоттабыча».