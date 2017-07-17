Выставка ингерманландской культуры открылась в Гатчине

Гатчина, Ленинградская область, , 17:31 — REGNUM Познакомиться с прошлым, настоящим и будущим культуры ингерманландских финнов можно в городе Гатчина Ленинградской области: в арт-пространстве «Ингебург» начала свою работу выставка «Ингерманландия: вчера, сегодня, завтра».

Арт-пространство «Ингербург», открывшееся весной 2017 года, — это выставочная зона и площадка для мастер-классов по игре на музыкальных инструментах коренных народов Ленобласти, изготовлению традиционных кукол, росписи пасхальных яиц. В арт-пространстве проходят концерты, театральные постановки, творческие встречи и многое другое. Это действующий центр культуры, в котором с течением времени будут меняться экспозиции, программы и мероприятия.

Выставка «Ингерманландия: вчера, сегодня, завтра» приурочена к Году истории и 90-летию Ленинградской области и соберет в едином арт-пространстве многие известные выставки Гатчины. Экспозиция будет работать до 31 августа. Организаторы выставки — Гатчинская общественная организация ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» и Центр коренных народов Ленинградской области.

В рамках выставки «Ингерманландия: вчера, сегодня, завтра» на территории нового гатчинского галерейно-выставочного пространства будут работать ярмарка изделий народных промыслов, предоставленных «Мультицентром социальной и трудовой интеграции», передвижная выставка «Мобильный музей коренных народов Ленинградской области», выставка «Лоскутное шитье» квилт-студии «Гатчина», выставка работ одарённых детей «Мир глазами детей» государственного центра дополнительного образования «Созвездие». Здесь же можно посетить интерактивную выставку «Волшебный фонарь: приметы времени» — совместный проект мемориального музея «Разночинный Петербург», музея города Гатчины и арт-пространства «Ингербург».

Проект включает в себя также персональные выставки мастеров: юбилейную выставку реставратора и художника-скульптора Валерия Гибо, экспозицию «От металла до холста» художника-кузнеца Владимира Маркова, одного из основателей Гильдии Кузнецов и активного участника выставки «Ночь музеев» в Вырице.

В день открытия выставки, историк, краевед и писатель Александр Семочкин провел авторскую экскурсию по «Макету Гатчины времён цесаревича Павла Петровича, 1790-е годы». Макет является главным экспонатом арт-пространства и включает в себя фрагмент заложенной в 1794 году крепости «Ингербург» (в честь нее и получило название арт-пространство в Гатчине). По словам создателей проекта, он призван показать исторические виды Гатчины в период ее становления, и ныне утраченные архитектурно-парковые композиции.

Напомним, вместе с русскими, ингерманландские финны, вепсы, водь, ижора и карелы составляют коренное население Северо-Запада России. В Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» создаются и действуют центры фольклора, национально-культурные общины и некоммерческие общественные организации.

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