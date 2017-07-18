От Вьетнама до Крыма: простые вещи, делающие нашу жизнь — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 22:20 — REGNUM Сегодня, 18 июля, в арт-центре «Борей» открывается выставка молодого фотографа Яны Кряжовой «На пути желания», которая продлится до 29 июля. Экспозиция представляет снимки, сделанные в разных уголках мира. Корреспонденты ИА REGNUM посетили выставку и пообщались с ее автором.

Вы давно занимаетесь фотографией?

Я просто любитель и нигде этому не обучалась. Фотоаппарат впервые взяла в руки в 7 лет. На тот момент это был обычный пленочный фотоаппарат. Профессионально я никак не развивалась и долго решалась на то, чтобы заявить о себе.

Получается, это Ваша первая выставка? Какие впечатления от того, что Ваши работы будут видеть сотни, если не тысячи людей?

Очень и очень волнительно. Я понимаю, что есть фотографии намного интереснее, красивее и качественнее моих. Немного страшно выставлять их на обозрение не только близких людей. Я понимаю, что можно столкнуться не только с приятными впечатлениями, но и с негативом. Но раз я решила сделать выставку, морально готова к любым мнениям.

Вы отправились в путешествие целенаправленно для выставки, или фотографии — это приятное дополнение?

Сложно ответить. Наверное, все-таки это изначально было путешествие за фотографиями.

А какие именно места посетили?

Китай, Вьетнам, Таиланд, Индия, Камбоджа и Крым. На выставке будет сборная солянка из всех путешествий: люди, архитектура, пейзажи.

Есть какой-то город, которые запомнился Вам больше всего?

Мое сердце покорил Шанхай. Безумно красивый город. Настолько высоко надо задирать голову, чтобы разглядеть небоскребы, что даже затекает шея. Чтобы их сфотографировать, приходилось ложиться на землю, потому что объектив не брал такую высоту. Фотографии Шанхая, к сожалению, не вошли в выставку, потому что это слишком обыденно, как мне кажется.

На самом деле, у меня нет каких-то необычных фотографий. Но ведь красота в простых вещах. И все самое обыденное, что мы видим каждый день, я просто показываю под другим углом. Я хочу продемонстрировать людям, что самые простые вещи могут быть интересными.

Может, есть какие-то яркие моменты, которые отложились в памяти?

Я большой ценитель кофе. И во Вьетнаме я попала на кофейные плантации. Это было не специально, и когда я поняла, что вижу плантации кофе, это было потрясающе. К сожалению, фотографий на выставке нет. Но есть национальный парк, который рядом с плантациями.

Так же мне удалось поработать на музыкальном фестивале во Вьетнаме на острове Фукок с архитекторами, которые делали потрясающие скульптуры в море. Фотографии этих людей представлены в экспозиции. Мне удалось поработать с ними и полепить рыб в море.

А что представляют собой фотографии из Крыма?

В Крыму я посетила Севастополь, Симферополь, Евпаторию. Все крупные города. На фотографиях будет архитектура, а также снимки с музыкального фестиваля, который раньше назывался «Казантип».

Планируете в дальнейшем организовывать выставки?

Пока надо пережить эту и ничего не загадывать. Первый раз страшно.

Вы говорили, что начинали с пленочной камеры. Нет желания глубже окунуться в это направление?

Возможно, это было бы интересно. Но нужно все-таки сначала хорошо изучить цифровую съемку. Я не могу пока назвать себя профессионалом, поэтому нужно освоить что-то одно для начала, а потом уже экспериментировать.

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