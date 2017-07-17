Удивительное дело: в Забайкалье создали Союз кинематографистов

Чита, , 14:08 — REGNUM В Чите создан Союз кинематографистов Забайкальского края. На первом заседании был избран председатель организации, им стал режиссер Баяр Барадиев. На этот пост также претендовал актер Максим Юсупов, сыгравший в фильме «Дети 90-х», однако для победы голосов ему не хватило.

«Удивительно, что у нас в крае решили создать Союз кинематографистов, поскольку в регионе нет как таковой индустрии по производству кино, и кинематографистов, по большому счету, нет, — сказал Барадиев. — Для кого-то кинематограф — это ремесло, у нас же увлеченные люди снимают короткометражные и полнометражные фильмы в свободное время. Поэтому возглавлять Союз кинематографистов для меня большая ответственность. Надеюсь, что при поддержке министерства культуры удастся многого добиться в развитии забайкальского кинематографа».

По словам председателя творческой организации, в союз войдут люди, которые уже реализовали свои кинопроекты, а также начинающие режиссеры, актеры, операторы, сообщает «Забайкальский рабочий».

Первым «испытанием» для новой организации станет VI Забайкальский международный кинофестиваль, в рамках которого в этот раз будет организована отдельная площадка регионального кино.

Как пояснил исполняющий обязанности министра культуры Забайкальского края Алексей Бочкарников, новая организация призвана объединить забайкальцев, увлеченных кинематографом. «Наша задача развивать это направление, которое в последнее время совершило значимые шаги вперед, но все же пока не развивается в том темпе, как нам бы этого хотелось, — подчеркнул Бочкарников. — Министерство культуры со своей стороны будет оказывать Союзу всемерную поддержку. Мы должны позиционировать Забайкалье как снимающий регион. У Бурятии получилось заявить о себе на этом поприще. Забайкальский край также должен быть заметен на карте России своим кино».

Добавим, что Забайкальский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 17 сентября. Фестиваль пройдет уже в шестой раз. Центром мероприятий вновь станет город Чита. Одна из главных задач фестиваля — вовлечение в проект большего количества жителей региона, а также расширение географии проведения. Планируется, что кинофестиваль охватит различные города и районы: Агинск, Могоча, Нерчинск, Сретенск, Краснокаменск, Улёты, Борзя и другие.

В рамках Шестого Забайкальского международного кинофестиваля запланированы показы премьерных фильмов российского и международного кинопроката, специальные программы, мастер-классы российских и зарубежных режиссеров, круглые столы, творческие встречи, благотворительная программа, выездные мероприятия, проведение творческих конкурсов для жителей Забайкалья.

Как заявляют организаторы, 2017 год станет новым этапом в жизни кинофестиваля и представит передовые возможности и технологии кинематографа и режиссуры. Фестиваль будет проводиться с использованием новейших форматов и возможностей кинематографии.