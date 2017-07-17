В США умер обладатель «Оскара» актер Мартин Ландау

Лос-Анджелес, США, , 14:03 — REGNUM В США после срочной госпитализации умер один из старейших обладателей «Оскара» актер Мартин Ландау, ему было 89 лет, об этом 17 июля сообщила газета The Guardian.

Впервые Ландау снялся в 1959 году в одном из эпизодов сериала «Мэвэрик», который выходил с 1957 по 1962 год, он сыграл там роль Майкла Мэннинга. Первым его полнометражным фильмом был «Высота Порк Чоп».

Он снимался в таких знакомых российскому зрителю сериалах как «Сумеречная зона» (The Twilight Zone), Бонанца (Bonanza), «Напряги извилины» (Get Smart) и Коломбо (Columbo).

Широкую известность Мартин Ландау получил после того, как снялся в биографическом фильме Тима Бёртона «Эд Вуд» (Ed Wood).

Он сыграл в нем роль венгерского актера Бела Лугоши и получил за это «Оскар» (за лучшую мужскую роль второго плана).

Актер также был трижды награжден премией «Золотой глобус», в 1968 году — как лучший телевизионный актер в сериале «Миссия невыполнима», в 1989-м — за лучшую мужскую роль второго плана в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Такер: Человек и его мечта» и в 1995 году эту награду он получил за тот же «Эд Вуд».