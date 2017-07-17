«Плес на Волге»: Ивановская область в 20-й раз приняла фестиваль моды

Иваново, , 12:24 — REGNUM Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра» состоялся в Ивановской области в 20-й раз 14−15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В рамках основного показа было представлено порядка 40 коллекций модельеров. Участников и гостей фестиваля моды поприветствовал губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Глава региона отметил, что сегодня фестиваль «Плес на Волге. Льняная палитра» является ведущим проектом событийного туризма региона, значимым событием культурной жизни России. Кроме того, фестиваль второй год подряд включен в календарь Национальных событий.

«Вековые традиции ивановских текстильщиков, годами складывавшаяся инфраструктура, «имя», «марка», ивановских льнянщиков и ткачей послужили основой создания в Ивановской области этого фестивального проекта. Ежегодно мы принимаем в Плесе до пяти тысяч участников и гостей», — отметил глава региона.

Целью фестиваля является популяризация через одежду исторического и культурного наследия России, содействие формированию самобытного национального стиля в моделировании одежды. Темой фестиваля в этом году стал «Национальный стиль в современном костюме».

В фестивальном показе этого года приняли участие модельеры из Москвы, Саранска, Новороссийска, Иванова, Вологды, Московской, Владимирской, Нижегородской областей. Помимо этого свои коллекции представили модельеры из регионов Белоруссии, а также Донецка. Всего было представлено творчество модельеров из 15 регионов. В рамках фестиваля также состоялся конкурсный показ детских театров моды, прошел семинар «Интерпретация традиций в современном костюме». По традиции, в дни фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра» в городе работает Петровская ярмарка и проходит конкурс «Национальный сувенир».

Кроме того, для гостей фестиваля работали две выставки: в экспозиции «Вологодское кружево» представлены лучшие студенческие работы выпускников Вологодского губернаторского колледжа народных промыслов, а в музее пейзажа открылась персональная выставка живописных работ народного художника России, академика Вячеслава Зайцева «Импровизация».

Завершился фестиваль праздничным показом коллекции Вячеслава Зайцева «Экспромт». В Левитановском культурном центре Плеса мэтр моды представил около 80 работ — от повседневной одежды до шикарных нарядов для вечера. Юбилейная коллекция была посвящена 35-летию Московского Дома моды Вячеслава Зайцева и 25-летию клуба «Деловая женщина».

Вячеслава Зайцева поприветствовала зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова. Она передала народному художнику России, бессменному президенту фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра» приветственный адрес губернатора Павла Конькова. Глава региона, поздравляя Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева с 35-летием со дня образования, подчеркнул, что Дом моды, основанный в 1982 году, стал активным защитником моды от сложившихся стереотипов, превратив ее в независимый и самостоятельный вид искусства.

«Сегодня Московский Дом моды — это центр воспитания хорошего вкуса, где формируется облик современного человека. Созданный на его базе Театр моды является убедительной зрелищной формой пропаганды красоты и творчества», — говорится в приветственном послании губернатора.