В Екатеринбурге снимут разоблачающее «Матильду» Учителя кино

Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM В Екатеринбурге православный меценат и кинорежиссёр-документалист из Екатеринбурга Сергей Алиев снимет разоблачающий мифы о Николае II фильм «Ложь Матильды». Об этом режиссёр заявил журналистам в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Сергея Алиева в фильме Алексея Учителя «Матильда» показаны «отношения самки и кобеля», и, по его мнению, фильм должен быть запрещён, если появится такая возможность. Более того в своём фильме он намерен коснуться и других мифов, которые по его мнению возникли вокруг фигуры последнего императора Российской Империи и времени его правления.

Свою документальную работу меценат намерен снять с использованием средств энтузиастов и выпустить фильм в сентябре, до премьеры фильма Алексея Учителя. Также Сергей Алиев возмутился тому, что официально Русская православная церковь не осудила фильм «Матильда» премьерный показ которого должен состояться в октябре 2017 года.

Также автор фильма «Ложь Матильды» сообщил, что к съёмкам документального кино будут привлечены историки и депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Отметим, что ранее депутат Государственной думы Наталья Поклонская критиковала фильм Алексея Учителя «Матильда» и призывала запретить его показ, так как по её мнению, кино оскорбляет чувства верующих. Соответствующий запрос она направила в Генпрокуратуру России. В свою очередь за право демонстрировать фильм на широкую аудиторию выступили представители творческой интеллигенции.

Напомним, что фильм режиссёра Алексея Учителя «Матильда» повествует о взаимоотношениях балерины Матильды Кшесинской и Николая Романова — будущего императора Российской Империи, которые у них были до того как Николай II связал себя узами брака.