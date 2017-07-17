Бронзовое блюдо времен династии Чжоу продано на аукционе за $27,3 млн

Пекин, , 08:59 — REGNUM В Китае на аукционе «Силин иньшэ» был продан за 185 млн юаней ($27,3 млн) уникальный бронзовое блюдо, датируемое эпохой правления династии Западная Чжоу (1046−771 до н.э.).

Блюдо некогда входило в императорские коллекции правителей династии Южная Сун (1127−1279 гг.), однако позднее оно было утрачено и обнаружено лишь во второй половине ХХ века, пишет «Сина синьвэнь».

Артефакт представляет собой сосуд, диаметр которого составляет 47 см. На внутренней части блюда выгравирована надпись, длинной в 130 иероглифов. Блюдо было названо в честь Сицзя — единственного человека, упомянутого в надписи на артефакте.

Известно, что покупателем стал гражданин КНР, однако кто точно приобрел бронзовое блюдо установить затруднительно — покупатель предпочел остаться инкогнито.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле в Гонконге на аукционе Sotheby's был продан портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна, выполненный американским художником Энди Уорхолом.

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