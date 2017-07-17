В США скончался создатель «Ночи живых мертвецов»

Нью-Йорк, США, , 07:41 — REGNUM О кончине американского режиссера цикла кинофильмов «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро сообщил его менеджер, передает телеканал Fox News.

Уточняется, что Ромеро скончался на 78-м году жизни. Смерть наступила от рака легких.

Напомним, Джордж Эндрю Ромеро известен своими работами в стиле «хоррор». К своим фильмам он сам писал сценарии.

«Ночь живых мертвецов» — его режиссерский дебют 1968 года. Следующий фильм «Как мухи на мёд» он снял в 1971 году.

Премьера «Ночи живых мертвецов» состоялась в Питтсбурге (США) 2 октября 1968 года. В 1999 году ее включили в Национальный реестр фильмов.

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