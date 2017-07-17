Создатель жанра зомби-хоррора скончался в возрасте 77 лет

Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро скончался 16 июля в возрасте 77 лет, пишет Die Tagesschau со ссылкой на Los Angeles Times.

Члены семьи сообщают, что режиссер умер во сне. В последнее время он боролся с раком легких.

Джордж Эндрю Ромеро родился 4 февраля 1940 года в Нью-Йорке. Он учился в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге и в 1960 году окончил университетский Колледж изобразительных искусств.

Кинематографист начал работу в жанре зомби-хоррора, который принес ему известность, в 1968 года. Тогда он работал над созданием фильма «Ночь живых мертвецов».

Ромеро также снял фильмы «Рассвет мертвецов» (1978), «День мертвецов» (1985), «Земля мертвых» (2005), «Дневники мертвецов» (2007) и «Выживание мертвецов» (2009).

Помимо этого, он был автором сценария либо режиссером в картинах «Сумасшедшие» (1973), «Рыцари на колесах» (1981), а также работал над эпизодами документального телефильма 1970-х годов «Победители».