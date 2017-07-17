В Афинах завершилась 100-дневная международная выставка Documenta-2017

Афины , , 05:44 — REGNUM В Греции 16 июля завершилась 100-дневная одна из наиболее престижных художественных выставок в мире Documenta, передает Die Tagessschau.

Местные СМИ сообщают, что она стала крупнейшим международным событием в Афинах со времен Олимпийских игр 2004 года, так как привлекала более 350 тыс. посетителей, примерно половина из которых были греки, остальные — иностранцы.

14-я международная выставка Documenta-2017 проходила сразу в двух городах: с апреля по июль — в Афинах, с июня по сентябрь — в немецком городе Касселе. Данное решение обоюдно приняли президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Греции Прокопис Павлопулос.

На выставке были представлены работы 160 художников. Организаторы выставки в Германии ожидают, что ее посетят более 750 тыс. человек.