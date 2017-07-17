Главную роль в идущем с 1963 года сериале «Доктор Кто» сыграет женщина

Лондон, , 00:51 — REGNUM В продолжении самого длительного в истории британского научно-популярного телесериала «Доктор Кто» главную роль сыграет 35-летняя Джоди Уиттакер. Тринадцатого по счету исполнителя главной роли телесериала представила пресс-служба телеканала BBC One, опубликовав 16 июля соответствующее сообщение в сети микроблогов Twitter.

Предыдущие 12 актеров, исполнявший роль главного героя, были мужчинами. Последний Доктор Кто Питер Капальди, игравший в сериале в течение предыдущих четырех лет, объявил в январе о своем уходе из проекта.

Напомним, британский научно-фантастический телесериал компании BBC о Докторе Кто, вечном скитальце среди планет и миров, является самым продолжительных телепроектов и даже внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Оригинальный сериал шел в Великобритании с 1963 по 1989 годы. После длительного перерыва проект был возобновлен в 2005 году.