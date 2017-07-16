Сквер поэзии в Твери открыл Игорь Руденя

Тверь, , 22:17 — REGNUM Сквер Поэзии открылся в Твери 16 июля, в рамках празднования дня рождения «Дома поэзии Андрея Дементьева», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В церемонии приняли участие губернатор Игорь Руденя, поэт, лауреат государственной премии СССР Андрей Дементьев, президент Российской академии художеств, Народный художник СССР Зураб Церетели, вице-спикер Государственной думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутат Госдумы РФ Светлана Максимова, руководство Твери, артисты эстрады и кино, жители и гости города.

«Тверская область всё больше и больше показывает, насколько литература важна в нашей жизни. Мы видим неоценимый вклад, который делает Дом поэзии и сам Андрей Дмитриевич Дементьев, его друзья и коллеги в сохранение культуры. Это сердце и стержень любого народа», — отметил Игорь Руденя.

От имени жителей Тверской области глава региона поздравил с днём рождения Андрея Дементьева, которому сегодня исполнилось 89 лет. Поэт поблагодарил Игоря Руденю за поддержку деятельности Дома поэзии.

«Сегодня мы празднуем четвёртый день рождения нашего Дома поэзии, во многом это заслуга руководства нашей области, которое помогает нам это делать», — сказал Андрей Дементьев.

Стихи Дементьева близки всем жителям страны, считает заместитель Председателя Государственной Думы РФ Владимир Васильев.

«Произведения Андрея Дмитриевича переиздавались 40 раз. Его сборники, книги переведены практически на все языки мира. Огромное спасибо за Ваш талант, огромную душу и способность сопереживать с обществом самые глубокие чувства», — обратился Владимир Васильев к поэту.

В знак благодарности за развитие культуры на тверской земле Игорь Руденя наградил Андрея Дементьева Почётным знаком губернатора Тверской области «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская». Автор концепции сквера, Народный художник СССР Зураб Церетели удостоен высшей награды региона — Почётного знака «Крест святого Михаила Тверского».

Во время торжественной церемонии скульптор выступил с идеей создать в столице Верхневолжья аллею поэзии. Год назад, 16 июля 2016-го, в Твери был открыт первый в России памятник поэтам-шестидесятникам работы Зураба Церетели.

В этом году ко дню рождения Дома поэзии Андрея Дементьева приурочен первый Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок», который состоялся 15−16 июля. Событие объединило лауреатов конкурсов прошлых лет и авторов-дебютантов из 21 региона страны. Они не только представили свои стихи, но и прошли мастер-классы от мэтров литературного института имени А.М. Горького. Лучшие поэтические работы по итогам слёта войдут в новый поэтический сборник.

Почётными гостями слёта стали известные российские писатели и поэты Юрий Поляков, Юрий Кублановский, Андрей Соколов, критик, литературовед Павел Басинский, поэт, доцент Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников и другие деятели литературы.

16 июля день рождения Дома поэзии Андрея Дементьева продолжит литературно-музыкальная программа «Любовь меняет все…» в Тверском академическом театре драмы.