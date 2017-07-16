Актёр Владимир Толоконников умер в возрасте 74 лет

Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Казахской ССР, лауреат государственной премии Российской Федерации актёр Владимир Толоконников. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили журналистам друзья семьи актёра.

Сообщается, что ещё накануне, 15 июля, Толоконников чувствовал себя хорошо. Он принимал участие в съёмках кинофильма «СуперБобровы-2». Однако в ночь на 16 июля актёр скоропостижно скончался.

Причина смерти актера пока не называется.

Хоронить Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Наибольшую известность Толоконникову принесла роль Полиграфа Шарикова из фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» (экранизация романа Михаила Булгакова).

Также актёр снимался в эпизодических ролях многих российских кинофильмов и сериалов. Известна его роль старика Хоттабыча в приключенческой интернет-комедии по мотивам романа Сергея Обломова"Медный кувшин старика Хоттабыча».