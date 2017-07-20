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Вопреки всем канонам: бунт Годара на большом экране

Культура

В Санкт-Петербурге организовали ретроспективу Жана-Люка Годара

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Вопреки всем канонам: бунт Годара на большом экране
Цитата из к/ф «Безумный Пьеро». Реж. Жан-Люк Годар. 1965. Франция — Италия
Под дулом пистолета

Санкт-Петербург, 20 июля 2017, 10:30 — REGNUM  Сегодня, 20 июля, проект «Иноекино» устраивает показ фильмов Жана-Люка Годара в кинотеатре «Аврора». Ленты «На последнем дыхании», «Банда аутсайдеров» и «Безумный Пьеро» вновь появятся на большом экране.

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Под дулом пистолета
Цитата из к/ф «Безумный Пьеро». Реж. Жан-Люк Годар. 1965. Франция — Италия
Под дулом пистолета

Одним из самых успешных фильмов Годара с точки зрения прокатной судьбы стал «Безумный Пьеро». В то же время он является одним из самых жестких в творчестве режиссера, наполненный насилием и литрами крови. Как сказал сам Годар, «это не кровь, просто красное». И действительно, цвет играет важную роль в картине. Основные цвета — красный, синий и желтый — становятся символом абстракционизма и становятся некой отсылкой к диснеевским мультфильмам.

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Вдвоём
Цитата из к/ф «Безумный Пьеро». Реж. Жан-Люк Годар. 1965. Франция — Италия
Вдвоём

Несмотря на то, что на 26-м Венецианском фестивале премьера была встречена довольно враждебно, она собрала самые крупные кассовые сборы среди всех фильмов французского режиссера.

Показ картин Жана-Люка Годара пройдет также в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт».

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Ножницы
Цитата из к/ф «Безумный Пьеро». Реж. Жан-Люк Годар. 1965. Франция — Италия
Ножницы

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