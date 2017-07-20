Французская «новая волна» на российских экранах

Москва, , 08:37 — REGNUM Сегодня, 20 июля, в кинотеатре «Формула Кино горизонт» стартует ретроспектива фильмов ключевой для мирового кинематографа фигуры — Жана-Люка Годара. Проект «Иноекино» покажет картины «На последнем дыхании», «Банда аутсайдеров» и «Безумный Пьеро».

Представитель французской «новой волны», Годар оказал революционное влияние на киноискусство. Фирменный стиль съемки и непредсказуемость сюжета предстали перед зрителем уже в дебютном фильме режиссера — «На последнем дыхании». И хотя бюджет, выделенный на создание киноленты, был крайне мал, а сценарий и вовсе создавался по ходу работы, премьера получила положительные отзывы. Благодаря использованию естественного освещения, отсутствию профессиональной техники и импровизации по ходу съемок, Годар добился эффекта непосредственности и даже документальности. Однако в то же время он намеренно разбивает создавшуюся иллюзию, применяя «рваный» монтаж и непосредственную связь героев со зрителем.

Ретроспектива пройдет также в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора».

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