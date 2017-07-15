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«Маяковский-fest» на Фонтанке: к певцу революции — по QR-коду

Культура

Главным событием фестиваля стала презентация необычного альбома-календаря, посвященного жизни и творчеству поэта

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«Маяковский-fest» на Фонтанке: к певцу революции — по QR-коду
Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Санкт-Петербург, 15 июля 2017, 21:43 — REGNUM  В честь 124-й годовщины со дня рождения Владимира Маяковского в Центральной городской публичной библиотеке Санкт-Петербурга, носящей имя поэта, 15 июля прошел праздник «Маяковский-fest».

Главным событием фестиваля в Книжном дворике на Фонтанке стала презентация альбома-календаря «Маяковский: Айсберг на берегах Невы, Стикса и иных океанов», изданного библиотекой.

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Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Альбом-календарь составлен из кратких ежедневных сообщений о том, что важного произошло в этот день с самим Владимиром Маяковским, о вехах его творчества, о событиях с близкими поэту людьми или с объектами, названными именем поэта.

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Валентин Илюшин © ИА REGNUM

В альбом-календарь включены стихи, письма, мемуары и дневники Владимира Маяковского, а также плакаты и фотографии 1930-х годов.

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Валентин Илюшин © ИА REGNUM

На каждой странице календаря напечатаны QR-коды — по ним со смартфона или планшета можно скачать 382 файла, посвященные каждому дню, месяцу и времени года.

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Валентин Илюшин © ИА REGNUM

В презентации альбома-календаря приняли участие молодые поэты — победители Российского чемпионата поэзии им. В.В. Маяковского.

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Валентин Илюшин © ИА REGNUM

В ходе праздника «Маяковский-fest» также были представлены театральные постановки, программа «Музыкальный мир» Владимира Маяковского в исполнении струнного ансамбль Санкт-Петербургского концертного камерного оркестра, прошли мастер-классы, встречи с литераторами и конкурс «Открытый микрофон».

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Валентин Илюшин © ИА REGNUM
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Валентин Илюшин © ИА REGNUM

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regnum author Валентин Илюшин
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