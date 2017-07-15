«Союзмультфильм» намерен возродить «Попугая Кешу» и «Котёнка по имени Гав»

Москва, , 04:56 — REGNUM Киностудия «Союзмультфильм» планирует запустить в производство новые серии популярных советских мультфильмов, среди которых — «Попугай Кеша» и «Котёнкок по имени Гав». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства культуры России.

Как рассказал новый директор «Союзмультфильма», уже в 2017 году году студия планирует начать производство 5−7 сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию.

«Это «Пластилинки» и «Оранжевая корова», уже запущенный в производство сериал «Богатырята», а также «Зебра в клеточку» и «Простоквашино». Также в планах у студии «оживить» мультсериалы «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав», — сообщил Машковцев.

По его словам, основная цель данного проекта состоит в том, чтобы сделать студию экономически рентабельной в условиях рыночной экономики. «Мы остановились на сериалах, поскольку они более безопасны с точки зрения финансовых рисков», — пояснил директор студии.

Кроме этого, в ноябре 2018 года на «Союзмультфильме» планируют завершить полнометражный анимационный фильм «Суворов», который создаётся совместно с киностудией имени Горького. Также в финальной стадии находится кукольный мультфильм «Гофманиада».

Машковцев пообещал, что без внимания не останется и короткометражная анимация, созданию которой, по его словам, студия также будет уделять достаточное внимание.

Ещё одним из направлений будущей работы студии заявлено создание на её базе технопарка, который планируется разместить в Москве.