Поручения Президента РФ позволят развить индустрию анимационного кино

Москва, , 19:21 — REGNUM Президентом России Владимиром Путинымутвержден перечень поручений по итогам встречи с представителями российских анимационных студий, состоявшейся 31 мая 2017 года. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 14 июля, пресс-службой Кремля.

Как ранее сообщало, одно из основных поручений — распространить на организации индустрии анимационного кино пониженных тарифов страховых взносов, применяемых для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий.

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«Понижение тарифов страховых взносов для нашей отрасли очень важно. Основная статья расходов в анимационной отрасли составляет расходы на Фонд заработной платы. Поэтому высвобождение части налогов позволит нам направить эти деньги на развитие отрасли. Это вопрос, которым мы занимались много лет. Три года назад мы тоже пытались решить этот вопрос, но тогда нам не удалось довести эту тему до логического конца — для нас это огромное подспорье», — считает Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

«Для нас это очень важное событие, мы просили об этом президента, и он нас услышал. Для индустрии эти поручения крайне важны, мы долго их ждали. Производство анимационного кино похоже с IT — отраслью, у нас тоже достаточно высокая доля затрат на фонд оплаты труда, и понятно, что для нас это важно. Пониженных тарифов страховых взносов позволит нам делать новые конкурентные продукты, более интересные, более красивые, более веселые», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM продюсер ООО «Визартанимейшн» Юрий Москвин.

«Мы этого добивались достаточно давно. Мы обсуждали наши предложения несколько лет с Минэкономразвития, с Минкультом и даже с Минпромторогом. Поскольку, например, НДС влияет на детский рынок, на распространение конкурентоспособных детских брендов на рынке. Поэтому для нас это знаковое и очень хорошее событие. Мы обсуждали этот вопрос 31 мая на встрече Президента РФ с представителями нашей отрасли, и теперь, по результатам майской встречи обозначены эти поручения. Теперь нам очень важно, чтобы в сентябре Государственная дума приняла их в работу, чтоб они прошли в правильном виде до строчек в законе», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM продюсер мультсериала «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко.

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