Из Воронежа в Крым: Концепцию «Коктебель-парка» отдадут Эдуарду Боякову

Коктебель , Крым, , 17:28 — REGNUM Открытый конкурс на разработку концепции культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк» выиграл ИП Бояков Э.В. Об этом 14 июля сообщила «Корпорация развития Республики Крым». Протокол подведения итогов конкурса опубликован на электронной площадке.

Всего, как сообщается, на конкурс было подано четыре заявки. Комиссия, в которую вошли представители Корпорации развития РК, представители органов местного самоуправления Феодосии и Коктебеля, сотрудники мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А.Волошина», представители архитектурного сообщества Крыма выбрала победителя — ИП Бояков Э.В.

Читайте также:

Ректором Воронежской академии искусств избран Эдуард Бояков

Создатель «русофобской» «Золотой Маски» покидает Воронеж

Таким образом, подтвердили в «Корпорации развития РК», фактически исполнителем проекта будет являться «творческая группа под руководством известного деятеля культуры, организатора ряда театральных фестивалей, члена Русского Художественного Союза Эдуарда Боякова и члена правления Союза архитекторов России Алексея Комова».

Как сообщается, сейчас проводятся мероприятия по составлению инженерно-топографического плана участка проектирования для передачи исполнителю исходных данных для разработки концепции.

Про Эдуарда Боякова на сайте «Корпорации развития РК» сообщается: «продюсер, театральный режиссёр, театральный педагог; создатель фестиваля «Золотая маска», Московского пасхального фестиваля (совместно с Валерием Гергиевым), фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена»; основал и долгое время руководил театром «Практика», ректор Воронежской государственной академии искусств».

Воронежской академией искусств Бояков руководил в течение двух лет — с лета 2013-го до мая 2015 года, сменив профессора Виктора Семенова, много лет работавшего во главе вуза. Изначально Бояков заявил об амбициозных намерениях сделать из воронежской академии лучший культурный вуз страны. С назначением московского продюсера, как казалось сначала, процесс действительно пошел — вуз получил 30 млн рублей из бюджета Минкульта на аварийный и текущий ремонт общежития и учебного корпуса. Кроме того, вузу было передано здание Дома офицеров на проспекте Революции, в самом центре Воронежа.

Однако по факту за два года ни один из проектов, анонсированных Бояковым в Воронеже, так и не был доведен до конца. Зато «культуртрегер» запомнился и местному культурному сообществу, и журналистам, и простым воронежцам множеством скандалов.

Пожалуй, самым крупным из них стала разработка доклада «Воронежский пульс» — его создала группа экспертов под руководством Боякова. Документ вызвал в регионе крайне неоднозначную реакцию и массу дискуссий. После публикации первой редакции доклада в отставку с поста директора Воронежского театра оперы и балета был отправлен Игорь Непомнящий, а противники Боякова объединились и в октябре 2013 года написали письмо в адрес президента Владимира Путина с просьбой создать комиссию для объективного исследования состояния культурной среды Воронежа. В целом на разработку этого документа было затрачено восемь миллионов рублей.

Еще одним так и нереализованным проектом Боякова стало создание на базе Воронежского экскаваторного завода (предприятие много лет находилось в стадии банкротства) так называемого кластера творческих индустрий. На площадке более 11 гектаров в Коминтерновском районе Воронежа, недалеко от центра города, Бояков предлагал расположить галереи, объекты культурного и образовательного назначения, гостиничный и жилой комплексы, парковые зоны, мастерские и студии дизайнеров и архитекторов. Тогда же Бояков заявил о заинтересованности ряда предпринимателей в участии в данном проекте. Однако проект в жизнь воплощен так и не был.

Отличился Бояков и своими комментариями по поводу событий Платоновского фестиваля — традиционного и самого крупного культурного события для Воронежской области. В июне 2013 года в рамках фестиваля был показан спектакль Таллинского театра No99 «Педагогическая поэма», показ в знак протеста покинули более половины зрителей. «Он про борьбу за свободу, борьбу со своими комплексами, прежде всего сексуальными… Ну и показывание этих зажимов задело публику, возбудило прям… Была волна негодования. А оставшаяся публика хлопала стоя!» — прокомментировал тогда Бояков. А вот концерт всемирно известной малийской этно-певицы Рокии Траоре в 2014 году он назвал «чепухой» и «фестивально-гастрольной халтурой».

Интересно, что в 2015 году заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов в одном из своих выступлений назвал театральный фестиваль «Золотая маска», создателем которого являлся Бояков, содержащим «элементы русофобии».

Сам Бояков, комментируя свой поспешный отъезд из Воронежа, заявил местным журналистам, что связывает провал реформы ВГАИ с «бюрократической системой».

«Те качества, которые я сам считаю сильными, здесь оказались невостребованными, а подходы, которые я планировал реализовать, — неактуальными. Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин в свое время ушел с поста тренера и стал генеральным директором клуба. Возможно, подобный вариант подошел бы и мне», — заявил тогда бывший ректор академии.

А также по теме: Фонд Воронежской академии искусств оказался под следствием

Воронежская академия искусств ждет спонсора для музы

Отметим, что в 2016 году появилась информация о возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением из фонда поддержки ВГАИ, созданного продюсером, 1,7 млн рублей. Деньги были выделены министерством культуры в качестве гранта на организацию выставки «Рука в искусстве».

Проект «Коктебель-парк», как сообщает «Корпорация развития Республики Крым», будет реализован на базе объектов бывшего Дома творчества писателей «Коктебель» на общей площади 9 га. Проект предполагает создание ландшафтного парка, фестивальных, концертных, выставочных площадок с необходимой инфраструктурой для развлечения и отдыха.