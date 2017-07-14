Итоги XII Международного кинофестиваля «В кругу семьи»

Ярославль, , 19:59 — REGNUM Сегодня, 14 июля, завершился ХII Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи». На Церемонии закрытия фестиваля подвели итоги конкурсных кинопоказов.

В рамках конкурсной программы были показаны 18 фильмов, собравших в зрительном зале аншлаги. В основной программе испанский фильм «Лето 1993» победил сразу в двух номинациях: «За лучшую режиссуру» и «За лучшую операторскую работу». Сыгравшая в этой картине Лайя Артигас получила «Специальный приз жюри». «Лучшая женская роль» досталась Габийи Яраминайте, сыгравшей в литовско-румынском фильме «Навеки вместе». В номинации «Лучшая мужская роль» победил итальянский актер Луиджи Федель, фильм «Пиума». Выбор зрителей пал на фильм «Добро пожаловать в Германию». Гран-при фестиваля получила лента «Пиума» Райана Джонсона.

Победителем номинации «Лучший фильм» в конкурсе полнометражных художественных и анимационных фильмов для детей и юношества стала лента нидерландского режиссера Арне Тонена «Клан Боскампи». «Лучшей режиссерской работой» был признан фильм Александра Карпиловского «Честное пионерское-3». Победителем номинации «Лучшая детская роль» стала шведская актриса Мира Форсел, исполнительница главной роли фильма «Вверх к небу!». «Приз зрительских симпатий» завоевала немецкая лента «Спасти Раффи!», рассказывающая о дружбе хомяка и мальчика.

Помимо кинопоказов, на фестивале была представлена широкая культурная программа. 9 июля состоялась презентация кинотеатрального проекта Александра Ковтунца и Германа Седакова «Кино-Театр». В рамках презентации прошла премьера спектакля «Маленькие трагедии» Игоря Неведрова. В постановке сыграли Александр Ковтунец, Мария Гужова и Альберт Ибрагимов.

Деловая программа фестиваля включила шесть круглых столов, которые посетили более двухсот человек. На дискуссионных площадках выступили психологи, преподаватели, руководители Департаментов Ярославля и Ярославской области, руководители социальных служб и представители общественных организаций. Обсуждались остросоциальные темы: кризис среднего образования и инклюзивное образование в России, ювенальная юстиция, защита прав семьи и детей в современном российском обществе и др.

В Ярославской области прошли творческие встречи Владимира Стеклова, Ольги Кабо, Нины Шацкой и Олег Акулича. На Церемонии закрытия кинофестиваля с музыкальными и поэтическими номерами выступили звезды отечественного театра и кино Сергей Шакуров, Екатерина Волкова, Виктор Бычков и др.

Кинофестиваль «В кругу семьи» проводится ежегодно в разных российских городах и собирает на своей территории более пятидесяти тысяч человек. Мероприятие представляет лучшее мировое кино для семейного и детского просмотра.

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