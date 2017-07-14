В Рязани разрушают памятник федерального значения

Рязань, , 16:37 — REGNUM В Рязани неизвестные разрушают памятник федерального значения «Дашковская богадельня», который находится на улице Затинная. Члены рязанского отделения ВООПИиК обнаружили, что в здании взломали двери и разрушили чугунную лестницу, сообщает портал «RZN.Info».

Как пишет издание, активисты провели осмотр здания 12 июля. Они написали заявление в полицию, в котором попросили возбудить уголовное дело по статье «Причинение ущерба объекту культурного наследия». Причем местные жители видели, как чугун вывозили два уроженца Средней Азии.

Между тем, как сообщил в социальной сети член совета рязанского отделения ВООПИиК Андрей Петруцкий, 14 июля в здании произошел пожар.

«13 июля члены рязанского отделения ВООПИиК забили все двери в здание стальными листами, вызвали полицию по факту кражи красной чугунной лестницы. Все оказалось впустую. Полиция грабителей не ищет. Воры продолжили свое гнусное дело и ночью 14 июля выломали остатки литой чугунной лестницы, вмонтированной в стены, прихватив 5-метровый стальной швеллер от лестничного марша. Грузовик, заехавший во двор здания, спокойно грузили ворованными историческими ценностями», — говорится в сообщении.

Причем отмечается, что мэрия Рязани, как собственник, пока не написала заявления в полицию по акту причинения ущерба.

Сейчас краеведы взяли здание под охрану. Услуги частного охранного предприятия будут оплачены за счет пожертвований.

ИА REGNUM отмечает, что здание Дашковской богадельни было построено в 1780 году. Оно выдержано в стиле позднего классицизма. В разные годы здесь жили купцы, а в 1870 году его купил этнограф, меценат и коллекционер Василий Андреевич Дашков. Именно он организовал здесь богадельню.

В 2016 году оно было внесено в реестр памятников федерального значения.