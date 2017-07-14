Billboard опубликовал рейтинг самых успешных музыкантов 2016 года

Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Журнал Billboard опубликовал рейтинг самых успешных музыкантов за 2016 год (Top 50 Money Makers of 2016), список был выложен на сайте издания 13 июля.

Первое место в рейтинге заняла Бейонсе, ей удалось заработать за 2016 год $ 62,1 млн. На втором месте оказались рок-музыканты из Guns N' Roses, они получили доход в $ 42,3 млн.

Фолк-музыкант Брюс Спрингстин немного уступил им, ему удалось заработать в 2016 году $ 42,2 млн.

Четвертое и пятое место заняли рэпер Дрейк ($37,3 млн), и певица Адель ($37 млн).

В ТОП-10 этого рейтинга музыкантов также вошли: музыканты из Coldplay ($32,3 млн), Джастин Бибер ($30,5 млн), исполнители в стиле кантри Люк Брайан ($27,3 млн) и Кенни Чесни ($25,4 млн).

Последним в десятке самых финансово успешных музыкантов 2016 года оказался рэпер Канье Уэст ($26,1 млн).

Напомним, первое место в том же рейтинге Top Money-Makers в 2015 году заняла певица Тэйлор Сфифт. Кенни Чесни тогда оказался на втором месте, а третье досталось Rolling Stones.