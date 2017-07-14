Утверждена кандидатура нового директора «Союзмультфильма»

Москва, , 15:48 — REGNUM Директором киностудии «Союзмультфильм» назначен ранее исполняющий обязанности директора Борис Машковцев, говорится в сообщении пресс-службы студии.

Исполняющим обязанности Машковцев стал 26 апреля 2017 года. Его кандидатура прошла все этапы конкурса, организованного министерством культуры РФ.

Машковцев с начала 2017 года входит в состав правления киностудии. Ранее он окончил ВГИК по специальности «менеджер производства и проката аудиовизуальной продукции».

Машковцев возглавлял ООО «Аэроплан студия», также он является соавтором концепции проекта «Фиксики».

Исполняющим обязанности директора студии ранее был Глеб Давыдов, назначенный в апреле 2016 года. На этом посту он сменил продюсера Андрея Добрунова, возглавлявшего киностудию с марта 2014 года.