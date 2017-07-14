Путин утвердил список поручений по итогам встречи с мультипликаторами

Москва, , 15:44 — REGNUM Сегодня, 14 июля, президентом России Владимиром Путиным утвержден перечень поручений по итогам встречи с представителями российских анимационных студий, состоявшейся 31 мая 2017 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Одно из основных поручений — распространить на организации индустрии анимационного кино пониженных тарифов страховых взносов, применяемых для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий.

Для мультипликаторов должно быть предусмотрено освобождение от НДС операций по реализации прав использования анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма

«Необходимо разработать и утвердить перечень мер, направленных на комплексную поддержку продвижения на зарубежные рынки отечественной анимационной продукции», — говорится в официальном документе.

Также должна быть разработана программа, предусматривающая экранизацию произведений российской классической литературы с применением средств анимации.

Кроме того, планируется изучить потребности индустрии анимационного кино в квалифицированных кадрах и установить цифры приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Правительству РФ поручено представить проект акта о выделении средств из резервного фонда президента РФ на финансирование разработки отечественного программного обеспечения для анимационного кино.

Согласно документу, на базе федерального государственного унитарного предприятия «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» планируется создать анимационный технопарк.

Отмечается, что некоторые поручения необходимо выполнить до 1 сентября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента РФ Владимир Путина с представителями анимационной индустрии России состоялась 31 мая накануне Дня защиты детей. Путин отметил, что знает о трудностях отрасли, которые пока не разрешены и обещал помочь.

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