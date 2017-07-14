В Генуе прокуратура конфисковала 21 картину Модильяни

Генуя, Италия, , 14:50 — REGNUM Прокуратура Генуи (Италия) закрыла в здании культурного фонда «Палаццо Дукале» выставку итальянского экспрессиониста Амедео Модильяни: подозрения вызвала подлинность некоторых экспонируемых картин, сообщает ANSA.

Выставка закрыта на три дня раньше намеченного срока. Всего с 16 марта ее посетили более 100 тыс. человек. По данным правоохранителей, под сомнение поставлена аутентичность как минимум 21 полотна, они конфискованы.

Ранее о сомнениях в подлинности части выставленных работ заявил известный итальянский арт-критик Карло Пепи. По его мнению, поддельными являлись 13 картин.

С мая 2017 года прокуратура начала расследование обращения критика. Пепи сослался на суждение известного искусствоведа Марка Рестеллини, который заявил, что все поддельные работы Модильяни хорошо известны и по ним есть документы и доказательства.

Расследование было открыто в отношении трех человек, однако выставку закрыли только сейчас. Имена подозреваемых не уточняются.

Известно, что организатором выставки стала компания MondoMostre Skira, она привезла в Геную полотна из европейских и американских частных коллекций.

Амедео Модильяни (1884−1920) родился в Ливорно и умер в Париже, где провел большую часть жизни. Работ Модильяни осталось немного, в основном это портреты. Признание к нему пришло лишь после ранней смерти.