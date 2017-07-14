Ушел из жизни режиссер Александр Майоров

Москва, , 13:58 — REGNUM 11 июля на 76 году жизни скончался режиссер Александр Майоров, являющийся одним из создателей картины «Маросейка 12», сообщение о его смерти было размещено 13 июля на сайте Союза кинематографистов РФ.

Майоров родился 2 января 1942 года в населенном пункте Ашага-Сарали Грузинской ССР. По первому образованию он филолог — в 1966 году закончил филологический факультет Тбилисского университета.

Свою карьеру в кинематографе он начал еще в 1956 году, заступив на должность ассистента режиссера, работая в студиях «Арменфильм» и «Грузия-фильм».

Второе образование получил в период с 1974 по 1977 год, окончив ЛГИТМиК (сегодня — Российский государственный институт сценических искусств).

В 1980 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, с 1981 года работал в киностудии «Мосфильм» режиссером-постановщиком.

Александр Майоров является создателем таких фильмов как «Маросейка 12», «Я, следователь», «Страховой агент», «Золотые рыбки», «Шанс» и других.

С 1984 по 1995 год он преподавал режиссуру во ВГИКе, с 2001 по 2007 год работал режиссером дубляжа.