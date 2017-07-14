В Старой Руссе нашли берестяную грамоту

Старая Русса, Новгородская область, , 13:49 — REGNUM На Пятницком раскопе Старой Руссы археологи Новгородского государственного университета сегодня, 14 июля, нашли берестяную грамоту. Как сообщили ИА в пресс-центре НовГУ со ссылкой на руководителя Старорусской археологической экспедиции НовГУ Елену Торопову, это — 47-я грамота, найденная в Старой Руссе.

О содержании находки пока говорить рано, её изучают специалисты.

Археологи ведут раскопки в слоях XIV века и приближаются к XIII веку, поэтому находку ждали.

«Традиционно самыми «грамотными» считаются XII, XIII и XIV века», — прокомментировала Елена Торопова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Троицком раскопе в Великом Новгороде в июне нынешнего года археологи нашли берестяной фрагмент делового письма XIII века. Грамоте был присвоен порядковый номер 1090.

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