Люк Бессон представит в Москве «Валериан и город тысячи планет»

Москва, , 13:22 — REGNUM Люк Бессон намереен 27 июля 2017 года посетить Москву и представить российским зрителям свой новый фантастический фильм «Валериан и город тысячи планет», об этом 14 июля сообщил канал RT.

В российский прокат новая картина Бессона должна выйти 10 августа 2017 года. В интервью журналистам режиссер рассказал, что он очень ждал этот фильм и он является для него более важным, чем его предыдущие картины.

«Валериан и город тысячи планет» — это фильм, который я очень ждал. До такой степени, что «Пятый элемент» был репетицией, а «Люси» — тизером», — сказал режиссер.

Напомним, эта фантастическая картина Люка Бессона стала самым дорогим проектом в истории французского кинематографа, её бюджет составил около $ 209 млн.

Для сравнения — лента «Астерикс на Олимпийских играх» обошлась создателям в $ 84 млн. Необходимо отметить, что при этом «Валериан и город тысячи планет» — это полностью французский фильм.

В основу картины лег комикс под названием «Валериан и Лорелин» вышедший впервые в 1967 году. Поклонники считают, что изложенные в нем идеи впоследствии перекочевали в культовые фантастические фильмы, такие как «Звездные войны» и «Пятый элемент».

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