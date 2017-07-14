В Москве открылась мультимедийная выставка «Чудеса России»

Москва, , 10:08 — REGNUM В Москве в Историческом музее открылась уникальная мультимедийная выставка «Чудеса России». Зрители увидят около 100 природных и архитектурных объектов, которые вошли в финальный список, составленный по результатам всенародного голосования, сообщили в Ростуризме.

На выставке будут представлены как малоизвестные природные ландшафты и шедевры архитектуры, так и известные во всем мире, такие как озеро Байкал, дворцово-парковый ансамбль в Петергофе, Долина гейзеров на полуострове Камчатка.

Выставка «Чудеса России» призвана познакомить с самыми впечатляющими культурными и природными памятниками, увидеть самые красивые места России.

Посетители мультимедийной выставки «Чудеса России» совершат незабываемый «тур» по самым интересным уголкам страны. Прекрасные фотографии, редкие архивные материалы, ожившие изображения на огромных экранах и кропотливо продуманный «маршрут» создадут особую атмосферу присутствия и впечатление настоящего путешествия.

Выставка «Чудеса России» приурочена к Году экологии, поэтому целью организаторов было не только показать необыкновенные природные богатства страны, но и привлечь внимание зрителей к проблеме сохранения и защиты этих мест.

Выставка «Чудеса России», приуроченная к Году экологии в России, будет работать до 31 октября 2017 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2017 год объявлен Годом экологии в России. Сделано это для того, чтобы привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

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