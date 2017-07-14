Появилась информация об актерском составе новых «Трансформеров»

Вашингтон, , 09:21 — REGNUM В сети появилась информация по поводу актерского состава спин-оффа «Трансформеров» посвященного Бамблби, новости о предстоящем фильме разместил The Hollywood Reporter.

В состав вошли такие молодые звезды как Джейсон Дракер, Эбби Куинн, Рэйчел Кроу, Рикардо Хойос и Грейси Дзинни. Издание пишет, что на данный момент все они находятся на разных этапах переговоров.

В съемках также примут участие Хейли Стейнфилд и Джордж Лендеброрг младший. Режиссером картины станет Трэвис найт.

Пока нет никакой официальной информации о сюжете фильма, но издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что картина будет являться приквелом к основной серии фильмов, её сюжет будет рассказывать о жизни Бамблби в 80-х годах XX века.

В центре повествования окажется персонаж Хейли Стейнфилд и её друзья, все они будут помогать Бамблби с его проблемой. Сценарий к фильму написан Кристиной Ходсон.

Напомним, премьера нового фильма по вселенной «Трансформеров» запланирована на 7 июля 2018 года. Фильм Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь», вышедший на экраны 23 июня 2017 года на текущий момент заработал по миру более $ 496 млн.