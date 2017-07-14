Кэрри Фишер посмертно номинирована на «Эмми» за свою последнюю роль

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Актриса Кэрри Фишер, широко известная по своей роли принцессы Леи в «Звездных войнах» посмертно номинирована на премию «Эмми» за свою работу в фильме «Катастрофа», об этом 13 июля ообщил портал Variety.

В «Катастрофе» Фишер сыграла эпизодическую гостевую роль матери главного персонажа, которого в свою очередь сыграл Роб Делани. В сериале, состоящем из трех сезонов она появилась пять раз.

Роб Делани написал на своей странице в Twitter «Мама» — так он отреагировал на известие о выдвижении Фишер на премию.

«Очень счастлива и грустна, испытываю гордость, смешанные чувства, и восхищение по поводу выдвижения на премию нашей подруги Кэрри Фишер», — такое сообщение разместила в соцсети партнер Делани по сериалу, актриса Шерон Хорган.

Кроме Фишер на данную номинацию выдвинуты: Ванда Сайкес («Черноватый»), Анджела Бассетт («Мастер не на все руки»), Бекки Энн Бейкер («Девочки»), а также Кристен Уиг и Мелисса Маккарти за их участие в шоу Saturday Night Live.

Напомним, Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года от сердечного приступа, позже основной причиной смерти актрисы было названо апноэ (остановка дыхательных движений). В своем отчете врачи сообщили, что в крови актрисы были обнаружены четыре вида наркотиков — кокаин, героин, метадон и экстази.