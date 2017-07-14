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Критикуемое Трампом телешоу стало лидером по номинациям на «Эмми»

Культура

Всего шоу Saturday Night Live получило 22 номинации на «Эмми»

Лос-Анджелес, США, 13 июля 2017, 23:14 — REGNUM  Голливудский актер Алек Болдуин выдвинут номинантом телевизионной премии «Эмми» за его пародию на президента США Дональда Трампа, исполненную в ходе шоу Saturday Night Live на телеканале NBC.

Трамп и люди из его администрации стали одними из главных героев телешоу в последний год. Всего шоу Saturday Night Live получило 22 номинации на «Эмми».

Сам глава Белого дома неоднократно выражал свое негативное отношение к телешоу — как в интервью, так и в микроблоге в Twitter.

Лидером по числу номинаций также стала драма «Мир Дикого Запада» (Westworld) — она выдвинута на премию в 22 номинациях.

По 18 номинаций досталось сериалам «Очень странные дела» (Stranger Things) и «Вражда» (Feud) претендуют на 18 наград каждый.

Церемония вручения пройдет 17 сентября.

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