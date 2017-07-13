Назначена дата эксгумации останков Сальвадора Дали

Мадрид, , 20:21 — REGNUM Останки великого испанского художника Сальвадора Дали будут эксгумированы 20 июля 2017 года. Об этом сегодня, 13 июля, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источник в Фонде художника в городе Фигерас.

Сообщается, что 11 июля у Пилар Абель, которая утверждает, что является дочерью Дали, были взяты образцы ДНК. Абель утверждает, что её мать рассказала ей о том, что в свое время поддерживала тайную связь с Дали, в семье которого работала.

«У меня есть надежды, что с помощью тестов ДНК мы придем к окончательному заключению», — заявила Абель в интервью изданию El Pais.

Если Абель будет признана дочерью Дали, то она получит все законные права на его фамилию, однако наследование авторских прав на его работы — это объект другого судебного расследования, отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пилар Абель, родившаяся в Фигерасе в 1956 году, говорит, что ее рождение является результатом отношений Дали с ее матерью, с которой художник познакомился в городе Кадакес провинции Жерона.

В апреле 2015 года окружной суд Мадрида №11 согласился обработать иск на установление отцовства против министерства финансов и государственного управления Испании и также против фонда Гала-Дали в качестве законных наследников художника.

Дело в том, что у Дали нет каких-либо известных потомков. Каталонский художник, скульптор, режиссер и писатель, один из самых известных представителей сюрреализма Сальвадор Дали родился в испанском городе Фигерас в 1904 году. Он был женат на Елене Дьяконовой, которая была русской подданной, но после первого брака жила в Швейцарии.

Дали был погребен на территории театра-музея своего имени в городе Фигерас после смерти 23 января 1989 года.