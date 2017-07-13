Пятая часть литовских абитуриентов намерена эмигрировать

Вильнюс, , 18:54 — REGNUM Более 30 тыс. абитуриентов в 2017 году заканчивают литовские школы и будут выбирать свой дальнейший путь. Многие из них хотят учиться в иностранных университетах, пишет сегодня, 13 июля, литовский новостной портал Alfa.

Ежегодно из страны уезжает 8−20% выпускников — эту информацию подтвердила директор вильнюсской гимназии им. Симонаса Даукантаса Йоланта Книвене. Между тем Артурас Ефимовас, глава организации Kastu, развивающей учебу за границей, говорит, что по-прежнему больше всего выпускников уезжает продолжать обучение в Великобританию.

Некоторые абитуриенты еще в мае после государственного экзамена по английскому языку говорили, что отправятся за границу — уже поступили в университеты в чужой стране. Две ученицы школы им. Витаутаса Великого тогда признали, что уже сейчас поступили в иностранные университеты. Одна уедет в Данию, другая — в Англию. «Я будут изучать искусство и технологии. Мне не нужен ни один экзамен, но я их сдаю, чтобы сдать и получить аттестат», — рассказывала Лаура, поступившая в университет в Дании. «Я в Англии поступила на программу организации мероприятий и туризма. Я сдаю три экзамена — по английскому, литовскому и русскому языкам», — сказала Карина.

Ученица Каролина раньше хотела учиться в Литве, но, узнав результаты экзаменов по биологии и истории, сказала, что на финансируемое государством место попасть сложно. «Невозможно, если не сдаешь математику. Я решила, что в Литве не нужны хорошие специалисты, поэтому эмигрировала», — сказала девушка, который сейчас живет в Ирландии.

Такие и похожие заявления можно увидеть и в группе абитуриентов в Facebook. После сессии экзаменов многие возмущенные ученики писали, что планируют уехать из Литвы и испытать свои силы в другой стране.

Директор алитусской гимназии им. Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса Виргиниюс Скроблис уверяет, что трудно сказать, какая часть абитуриентов связывает свое будущее с заграницей, но говорит, что желающих уехать немало: «Не могу сказать точно, но желающих немало потому, что за границей система приема проще, и часто эти вузы не выдвигают больших требований». По его словам, большинство уезжает учиться потому, что там легче получить кредиты, там хватает очень простых документов. По словам Скроблиса, абитуриенты, возможно, уезжают потому, что их пугает и нынешняя неизвестность с реформой высшего образования: «Это их выбор, но мы всегда хотим, чтобы они вернулись. Хорошо, что они получат образование, но хочется, чтобы они вернулись домой, в Литву».

Однако глава гимназии уверяет, что за границей порядок поступления намного проще, чем в Литве, поэтому отчасти это и привлекает абитуриентов: «Если сделать копию карточки, идентифицирующую личность, и поставить печать, этого будет достаточно для того, чтобы получить кредит. И часто колледжи или университеты смотрят на оценки за последние классы, и им этого хватает. После разговоров, мотивационных писем они принимают и говорят, что им хватает всего лишь аттестата».

Скроблис считает, что упрощенный порядок поступления в Литве хотя бы чуть-чуть приостановил эмиграцию. «Может быть, что да, потому что сейчас очень сложная, удручающая экзаменационная система. Просто люди выбирают более легкий путь», — уверен он.

Между тем директор паневежской гимназии Mintis Эгидиюс Самас говорит, что у него тоже нет информации о том, сколько выпускников уедет за границу, поскольку сейчас ученики ждут окончательных результатов экзаменов и будут решать потом. По его словам, ученики уверяют, что у них есть планы А, В, С: «У нас в гимназии таких немного. Я знаю всего трех-четырех учеников, которые заполняли документы и просили оценки за полугодие, за год».

Директор вильнюсской гимназии им. Симонаса Даукантаса Книвене говорит, что, согласно данным школы за прошлые годы, число уезжающих абитуриентов колеблется между 8% и 20%: «По данным нашей гимназии, нет только одной тенденции роста. В один год уезжает больше, в другой меньше. Я точно не замечаю, чтобы с каждым годом число только росло. Конечно, наверно, нужны более точные цифры, тогда можно было бы говорить, но такого точно нет».

По ее словам, большинство учеников уезжает за границу учиться. Всего один или два ученика из 180 уезжают не учиться, а работать: «Большинство едет обучаться разным специальностям. Другие говорят, что в Литве не находят таких программ. Причины бывают разные. Конечно, на детей влияет и общественное мнение. Иногда дети говорят, что едут за границу, потому что в Литве низкое качество высшего образования. И тогда мы говорим: откуда вы, дети, это знаете, ведь вы даже не учились. Из рейтингов, СМИ. Я считаю, что эти факторы тоже влияют».

Она утверждала, что знает несколько абитуриентов, которые уже поступили в иностранные университеты или получили приглашения: «Конечно, иногда мы шутим, что когда придут оценки, я не подпишу, чтобы они остались здесь. Так что разные ответы бывают. Одни говорят, что только получат степень бакалавра и вернутся. Уезжая, они необязательно планируют там остаться».

Правда, как ученики, так и их родители, по словам директоров, очень редко обращаются к руководству школы, чтобы получить совет по поводу учебы за границей или в Литве.

Глава Kastu Ефимовас рассказал порталу Alfa, что по поводу учебы за границей на самом деле обращается очень много людей. По его словам, число интересующихся иностранными вузами все еще растет: «Число людей, которые решают учиться за границей, в последние годы примерно на одинаковом уровне. Заинтересованность есть. У нас нет данных о том, сколько уедет учиться за границу в этом году, потому что учеба начинается с сентября. Когда у абитуриентов есть результаты экзаменов, они решают, остаться в Литве или уехать. Но, исходя из статистики, можно сказать, что обычно из 100 человек, присылающих анкеты, уезжают 60, а 40 остаются в Литве».

По его словам, в последние годы заметна новая тенденция — все больше людей интересуются информационными технологиями, инженерией: «Эти программы становятся все более популярными, их выбирает все больше людей. Пять лет назад доминировал бизнес, социальные науки. Сейчас выбирают социальные науки, программирование, компьютерную графику, инженерию».

Правда, по его словам, будущих студентов чаще всего привлекают Голландия, Дания, Великобритания. Эта тройка остается самой популярной из года в год.

В Великобритании программа бакалавра стоит около 10 тыс. фунтов стерлингов. Но пока что студенты из ЕС, как и местные студенты, могут легко получить у государства кредит: «Сразу после решения о Brexit Великобритания сообщила, что учеба остается возможной для граждан ЕС, то есть они все еще могут надеяться на кредит. Главный вопрос, который интересует литовцев — получат ли они кредит на учебу на таких же условиях, на каких они получают сейчас». По словам Ефимоваса, несколько месяцев назад было получено подтверждение из Великобритании о том, что кредит смогут получить и студенты, которые хотят начать учебу не только в этом году, но и в сентябре 2018 года.

Для многих будущих студентов чуть ли самый важный вопрос — стоимость обучения. Ефимовас говорит, что в Дании для всех жителей ЕС как бакалавриат, так и магистратура бесплатны. В Нидерландах стоимость обучение — 2006 евро в год, именно для тех, кто начнет учебу в сентябре. Но цены, по словам Ефимоваса, каждый год меняются — примерно на 30−40 евро в год, в зависимости от уровня инфляции. По словам специалиста, правительство Голландии каждый год пересматривает свою инфляцию и соответствующим образом поднимает цену.

Между тем в Великобритании стоимость обучения в 2017 году достигала 9000−9250 тыс. фунтов стерлингов в год. В 2016 году — 9000 фунтов стерлингов. Так что цена поднимается на 250 фунтов стерлингов в год для тех, кто начнет учиться с сентября.

Согласно предварительным данным Департамента статистики, только в январе 2017 года эмигрировало 7 тыс. литовцев. Также Департамент статистики сообщает, что в Литве в 2015—2016 годах в общеобразовательных школах училось 335 тыс. учеников, в 2016—2017 годах — 330 тыс. В начале учебного года (2016−2017) число учеников и студентов достигало 503 тыс., то есть на 11 тыс. меньше, чем в прошлом (2015−2016) учебном году.

Мало того, исследование Центра наблюдения за наукой и исследованиями раскрыло удручающую демографическую перспективу Литвы. Согласно его прогнозам, в 2024 года в литовские вузы будет поступать 14 тыс. студентов, когда в 2010 году их было 29 тыс.