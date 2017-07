Перечень «бесстыдных» зарубежных фильмов опубликован в Узбекистане

Ташкент, , 18:05 — REGNUM В Узбекистане утвержден перечень фильмов, не рекомендованных к распространению на территории страны, сообщила пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности Узбекистана.

В списке оказались 225 фильмов, к ним прилагаются жанровая принадлежность, выходные данные и краткое описание фильма на русском языке.

В основном в число не рекомендованных вошли киноленты производства американских кинокомпаний, однако в список вошла также одна российская драма «Её звали Муму», вышедшая в 2015 году.

Как отмечается в сообщении, указанные фильмы содержат «сцены насилия, бесчеловечности, беспощадности, агитацию за употребление алкогольной и табачной продукции, беспорядочность, легкомысленность, сексуальную несдержанность, гомосексуализм, свингерство», а их воспроизведение и распространение «отрицательно влияет на умы молодых людей».

Запрещенными к показу в Узбекистане оказались такие фильмы как «Кошмар на улице Вязов», «Очень страшное кино», «Пираньи 3DD», «Я плюю на ваши могилы 3», «Обитель зла: Последняя глава», «Пила-6», «Франкенштейн» и многие другие.

Напомним, что ранее узбекские власти опубликовали список запрещенных компьютерных игр, в число которых вошли GTA: San Andreas, Mass Effect, Assasin’s Creed: Brotherhood, Fallout: New Vegas, Dead Space, Call of Duty: Black Ops, Mortal Kombat X, The Sims 3, 4.

По мнению составителей перечня, эти программы «могут быть использованы для пропаганды насилия, порнографии, подрыва безопасности и общественно-политической стабильности в стране, гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия, распространения недостоверной информации об Узбекистане и искажения его исторических, культурных и духовных ценностей».