Севастопольский архитектор призвал отказаться от подарка-памятника

Севастополь, , 17:37 — REGNUM Севастопольский архитектор Георгий Григорьянц считает, что городу нужно «закрыть тему» новых памятников и отказаться от подарка Российского военно-исторического общества — памятника «Примирения», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не нищие, мы гордые, мы много пережили. И не нужно Севастополю побираться на эти подделки, когда скульптор в любой момент переделывает примирение в единение», — сказал архитектор на собрании ветеранских организаций.

По его мнению, памятник «Примирения» нужно поставить не в Севастополе, а в Нижнем Новгороде или Москве: «Вообще, если говорить о примирении, в русской традиции не памятник нужно ставить, а часовню».

Читайте по теме: Севастополь меняет идею и название будущего памятника от Мединского?

По его словам, за последние три года Севастополь получил в подарок несколько памятников: флотоводцу Дмитрию Сенявину (от Минобороны РФ), князю Потемкину-Таврическому (от Госдумы) и Примирения от Российского военно-исторического общества (РВИО).

Добавим, что один последних даров — монумент греческому легиону императора Николая I на Историческом бульваре. Инициатором установки выступил Фонд Греческих исследований, при поддержке министерства культуры РФ и РВИО.

При этом архитектор считает большой удачей для города то, что монументальный памятник Потемкину, «протащенный через силу» и навязанный городу в виде подарка, не будет установлен на Приморском бульваре.

Он раскритиковал также выбор места для скульптуры адмирала Сенявина, которая резонирует исторической эпохой его фона — стеной Обороны Севастополя в Отечественной войне.

Стоит отметить, что самому Григорьянцу принадлежит идея скульптурного воплощения «Севастопольского вальса» в виде танцующей пары. Для установки очередного памятника он предлагал Приморский бульвар.

Об этом подробнее: Бум памятников: в Севастополе появится еще одна скульптура

Добавим, что в Севастополе насчитывается более двух тысяч памятников и монументов. Далеко не все из них поддерживаются в подобающем состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Обелиск «Штык и Парус» в Севастополе отремонтируют за 100 млн рублей