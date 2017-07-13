«Экзамены на латышском дискриминируют русских школьников»

Рига, , 17:30 — REGNUM «Латвийский комитет по правам человека» (ЛКЧП) подвергает сомнению способность русскоязычных школьников сдавать экзамены на государственном языке наравне с учащимися, для которых латышский язык родной, сообщает портал Vesti.lv.

Напомним, министерство образования и науки подготовило проект правительственных правил, который запрещает русским школьникам выбирать, на каком языке отвечать на экзаменах (за исключением экзаменов по предметам, связанным с изучением языка).

«Мы провели исследование и в своем заключении обратили внимание на рекомендации специального докладчика ООН по правам национальных меньшинств (март 2017 года). В них, в частности, сказано, что сдача экзаменов на государственном языке при обучении на родном приводит к тому, что «представители меньшинств… будут необоснованно находиться в неблагоприятном положении» и «будут несоразмерно лишены возможности поступать в высшие учебные заведения», — заявил сопредседатель ЛКЧП Владимир Бузаев.

По данным комитета, единый экзамен по госязыку показал пагубность такого подхода. Среди выпускников дневных общеобразовательных школ и гимназий (6285 из латышских и 1579 из русских) на низшую категорию А1 экзамен сдали 25 латышских школьников и 102 русских. На высшую категорию С2 сдали экзамен 637 латышских и 8 русских школьников.

По мнению Бузаева, это является серьезным препятствием для выпускников русских школ при поступлении в вузы, особенно если они претендуют на бюджетные места. Резкое уменьшение доли представителей нацменьшинств среди студентов — с 25% до 20% — произошло именно после введения унифицированного экзамена по латышскому языку.

С выводами проведенного исследования ЛКПЧ планирует ознакомить правительство Латвии и международные институты по правам человека.

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