Мэру латвийского города запрещают общаться на русском в соцсети

Рига, , 16:59 — REGNUM Центр государственного языка Латвии (ЦГЯ) потребовал у председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша разъяснений, почему он использует в Facebook для информирования населения города не только государственный, но и иностранный язык, то есть русский, сообщает портал Mixnews.lv.

В центре заявили, что Элксниньш в своей деятельности нарушает требования нормативных актов об употреблении государственного языка. ЦГЯ потребовал от политика разъяснений о том, как в дальнейшем будет проходить его общение как должностного лица с общественностью в социальной сети Facebook. ЦГЯ также указывает, что согласно правилам употребления госязыка представители государственных и муниципальных органов могут предоставлять информацию на иностранных языках, если она связана с международным туризмом, международными мероприятиями, вопросами безопасности, эпидемиями и т.п. Однако Элксниньш в своем профиле в Facebook предоставлял информацию о работе Даугавпилсской думы и принятых ею решениях, встречах с представителями городских предприятий, пресс-конференции, встрече с мэром Риги Нилом Ушаковым, запланированных зарубежных визитах, например, в Москву, на русском языке, при этом на латышском языке этой информации не было.

Таким образом, как указывает ЦГЯ, Элксниньш свой профиль официального представителя городской думы использует для предоставления информации по вопросам, которые не могут рассматриваться как неофициальное общение. Особо центр подчеркивает, что информация в профиле председателя Даугавпилсской думы сначала дается на иностранном языке и только потом на государственном.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ЦГЯ уже предъявил Элксниньшу претензии в том, что он на пресс-конференции отвечал на вопросы русскоязычных журналистов на русском языке.

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