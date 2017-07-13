Цель «ЕР» — 1000 автоклубов для повышения доступности культурного досуга

Москва, , 16:53 — REGNUM Для повышения доступности и качества культурного досуга в отдаленных населенных пунктах РФ необходимо организовать порядка 1000 автоклубов, однако можно начать с малого — внедрить в пилотном режиме по одной — две единицы в каждом субъекте РФ.

Об этом заявила координатор партпроекта «Единой России» «Местный дом культуры», заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова по итогам парламентских слушаний на тему «Проблемы доступности учреждений культуры для населения. Совершенствование нормативно-правовой базы и правоприменительной практики».

«Конечно, самый лучший вариант — это приобрести такой автоклуб в каждый район. Тогда, исходя из того, что где-то уже такие автомобили закуплены, общая потребность около 1000 автомобилей. На это нужны средства — не менее 3,5−4 миллиардов рублей. Но можно начать с того, чтобы приобретать, к примеру, по 2 автоклуба для региона в год, на что потребуется от 600 миллионов до одного миллиарда ежегодно. Минкультуры, Минпромторгу и Минфину поручено проработать данный вопрос до 1 августа», — сообщила Ольга Казакова.

Напомним, вопрос о приобретении автоклубов поднимался на партийном форуме «Культура — национальный приоритет», который прошел в апреле в Омске. Ведомствам по итогам форума было дано поручение заняться разработкой и расчетом — сколько будут стоить такие автомобили, где их можно произвести, если речь идет об отечественном автопроме.

«Уверена, что каждый регион был бы рад приобрести такой автоклуб. Это, конечно, палочка-выручалочка для отдаленных населенных пунктов — автоклубы повысят доступность культурного досуга. И мы вместе с Минкультуры России этот вопрос прорабатываем», — отметила Ольга Казакова.

По ее словам, еще одна серьезная задача, поставленная перед партпроектом по итогам форума — сохранение учреждений культуры на селе.

«В этом году на сельские дома культуры выделено 1,4 миллиарда рублей федеральных денег, регионы в рамках софинансирования также выделили свои деньги. В сумме на эти цели будет потрачено около 2,5 миллиарда. Мы планируем в текущем году провести ремонт и обеспечить материальным оснащением 1880 домов культуры», — рассказала парламентарий.

Партийный проект «Единой России» «Местный дом культуры», который стартовал в этом году и рассчитан на три года (2017−2019 гг.), направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в реализщации партийного проекта активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение.

Партийный проект использует лучшие практики работы ДК и сельских клубов, чтобы обеспечить достойное материально-техническое оснащение таких учреждений по всей стране. Масштабные ремонтные работы развернуты в Ставропольском крае, Самарской, Рязанской, Ульяновской областях и многих других регионах. Еще одна задача партпроекта — проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов.