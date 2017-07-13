Обелиск «Штык и Парус» в Севастополе отремонтируют за 100 млн рублей

Севастополь, , 16:21 — REGNUM Знаменитый обелиск «Штык и Парус», расположенный при входе в Севастопольскую бухту, требует реконструкции — на нем разрушается облицовка. Город направит 100 млн рублей на ремонтные работы. Об этом заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников после посещения объекта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По результатам инженерных исследований ничего не говорит о том, что памятнику грозит обрушение. Но выявленные нарушения в облицовке приводят к тому, что плитка падает», — сказал Овсянников.

Он сообщил, что на ремонтные работы отведен один год, планируется замена облицовки по всей высоте памятника и покрытия у его основания. Ориентировочный объем средств — 100 млн рублей: «к концу 2018 года горожане получат красивое и безопасное место для прогулок».

Овсянников пояснил, что в случае нехватки средств в городском бюджете, власти могут обратиться за помощью федерального бюджета или привлечь внебюджетные источники.

Добавим, что обелиск построен в 1977 году и является визитной карточкой Севастополя. В последние несколько лет с 60-метрового памятника падает облицовочная плитка. Сейчас доступ к «Штыку и Парусу» закрыт, подходы к смотровой площадке перекрыты решетками.

Возможно, что власти воспользуются деньгами Резервного фонда правительства, если объект признают аварийным. В таком случае поиск подрядчиков произойдет без торгов.