В Екатеринбурге восстановили мемориальную доску поэтессе Татьяничевой

Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге мемориальная доска Людмиле Татьяничевой восстановлена на фасад дома по улице 8 марта, 68 в котором проживала знаменитая уральская поэтесса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила общественница Татьяна Арбенева.

Мемориальная доска поэтессе была выполнена свердловским скульптором Петром Сажиным, автором памятника Комсомол Урала и соавтором памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Татьяна Арбенева является внучкой и наследницей известного скульптора. Она сообщила, что также была восстановлена мемориальная доска советскому учёному, металлургу Акиму Головину, который также проживал в этом доме.

«В восьмидесятые годы на фасаде дома 68 по улице 8 Марта были торжественно открыты одна за другой мемориальные доски нашим замечательным землякам — русской советской поэтессе Людмиле Татьяничевой и ученому-металлургу Акиму Головину. Имя и творчество Татьяничевой в прежнюю эпоху было знакомо, пожалуй, миллионам наших соотечественников, особенно — уральцев. «Когда говорят о России — я вижу мой синий Урал…» — эти строки многие помнят с детства. Они запечатлены и на бронзовой мемориальной доске рядом с профилем-барельефом поэтессы. Когда-то это был жилой дом, где жила и работала Людмила Константиновна. Здесь же по соседству жил и учёный-металлург, профессор Аким Филиппович Головин. Он был одним из создателей нашей уральской, советской стали для танков и орудий, станков и инструментов, так необходимый для фронта, для Победы в годы Великой Отечественной войны и потом, в мирное время», — сообщил профессор культурологии УрГЭУ, Вадим Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориальные доски были демонтированы с фасада здания в сентябре 2016 года, после того как в принадлежащем Новотихвинскому монастырю здании начался ремонт. Тогда к поискам пропавших мемориальных досок подключились общественники. Были направлены обращения в Главархитектуры и городское управление культуры. Однако в ведомствах сообщили, что на их балансе мемориальные доски не числятся. Тогда Татьяна Арбенева обратилась в полицию и вскоре доски (выполненные из металла) были найдены брошенными возле здания.

Владельцы здания обещали восстановить мемориальные доски весной 2017 года, но этого не произошло. После того, как к ним обратились вновь, было обещано, что мемориальные доски будут возвращены на фасад здания до сентября 2017 года.

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