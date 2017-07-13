Автор въездного знака в Ярославль предлагает его восстановить

Ярославль, , 15:21 — REGNUM Автор существующего въездного знака в Ярославль со стороны Москвы Валерий Разживин предлагает городским властям попытаться спасти существующую стелу. О такой возможности он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, городские власти решили заменить знак на новый, эскизный проект которого победил конкурсе. Как сообщил первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов, существующая въездная конструкция, установленная почти полвека назад, требует серьезного ремонта или замены. По предварительным расчетам, стоимость очистки букв, покрытых глазурью, от наслоений краски составит более 4 млн рублей. Поэтому принято решение построить новый.

Эскиз нового знака был представлен на градостроительном совете. Вопросы у членов совета вызвало то, что он не в полной мере отражает образ и характер Ярославля, не вызывает ярких эмоций.

«Я не художник и мало что понимаю в знаках, но это вариант — какой-то ужас. Прежний знак — авторской, таких в СССР было всего пару штук. Он был победителем всесоюзного конкурса. В семидесятых годах хотела установить знак московская фирма, но после того как ярославцы выиграли конкурс, решили поставить наш», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по культуре общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов.

Существующий знак был создан в 1973 году известными ярославскими керамистами Валерием Разживиным и Александром Молодцовым. Каждая из девяти букв весом по 1,5 тонны была выполнена из глины и покрыта глазурью. Их обжигали на Первомайском фарфоровом заводе. Далее буквы перевезли на судостроительный завод, где их жестко скрепили в единое слово металлом. В «приемке» знака активно участвовал и тогдашний первый секретарь обкома КПСС Фёдор Лощенков.

«Я когда увидел, что маляры покрасили краской буквы, мне стало плохо. Глазурь не красят. Знак стоял 40 лет, почему ко мне не обратились, чтобы я подсказал, как привести его в порядок? Я же знаю этот материал, там достаточно было использовать пожарную машину с брандспойтом. Мне бы помогли с лестницей, чтобы я мог посмотреть, можно ли краску убрать и восстановить естественное состояние знака. Если это не получится, то этого урода покрашенного надо только сносить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM автор знака Валерий Разживин.

Сделать аналогичный знак, по мнению керамиста, уже невозможно.

«Мы его делали на Первомайском фарфоровом заводе. Цеха, где мы его обжигали, уже не существует (завод закрылся — ИА REGNUM ). Кроме меня никто не знает как работать с таким материалом. А мне уже 77 лет и просто не под силу работать с полуторатонными буквами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Разживин.

Разживин высказал готовность осуществить руководство проектом, если кто-то из скульпторов решиться взять за работу по созданию нового знака из того же материала. Вариант нового знака он еще не видел и не стал его оценивать.

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