Москву посетит делегация преподавателей русского языка из Таджикистана

Москва, , 15:11 — REGNUM В Москву прибыла делегация таджикских учителей, ставших финалистами конкурса «Русский язык в Таджикистане: новые горизонты».

В конкурсе, проходившем в два этапа, приняли участие свыше двухсот русистов из Хатлонской и Согдийской областей, Горно-Бадахшанской автономной области и районов республиканского подчинения Таджикистана — как школьных учителей, так и вузовских преподавателей. Все работы (видеоуроки и эссе «Мой путь в профессию») оценивало в Москве компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие преподаватели русского языка и литературы Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина и эксперты Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд».

Преподавателей из городов Нурег, Хорог, а также из Рошткалинского, Вахдатского районов и района Абдурахмана Джами ждет насыщенная программа: посещение ВДНХ и выставки «Россия — моя история»; спектакль театра «Кремлевский балет» «Лебединое озеро» в Государственном Кремлевском Дворце; экскурсия в Кремль и прогулка по Красной площади; посещение Третьяковской галереи; пешеходная экскурсия «Литературная Москва» и знакомство с домом-музеем Н.В.Гоголя и музеем-квартирой А.С.Пушкина; экскурсия по Старому Арбату; теплоходная прогулка по Москве-реке.

Проект реализуется АНО «Русская гуманитарная миссия» совместно с общероссийской общественной организацией «Ассоциация преподавателей русского языка и литературы высшей школы» при поддержке Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд», БФ «Достойно Есть», Таджикского национального университета и представительства Россотрудничества в Таджикистане.

За годы, прошедшие с распада СССР, в независимых странах-участницах СНГ выросло новое поколение русистов. Учителя, получившие образование в своей стране, не всегда имеют достаточную подготовку для преподавания русского языка как неродного или иностранного (РКИ). Они не знакомы с тенденциями развития современной методики РКИ, а также инновационными технологиями обучения иностранным языкам. Многие преподаватели-русисты никогда не бывали в России и сами уже недостаточно свободно владеют русским языком. В сложившейся ситуации необходимо не только поддерживать распространение русского языка в этих странах, но и мотивировать преподавателей к повышению своей профессиональной квалификации, к овладению новейшими инновационными технологиями обучения, получению достоверных сведений о современной России посредством проведения подобных акций. Проведение конкурса не только стимулирует интерес к России и русскому языку, но и помогает сделать процесс изучения русского языка в средних учебных заведениях Таджикистана увлекательным и эффективным, считают представители АНО «Русская гуманитарная миссия».