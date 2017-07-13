Ума Турман будет сниматься в русском кино

Иркутск, , 15:23 — REGNUM Известная актриса Ума Турман намерена принять участие в съемках фильма режиссера Юрия Яшникова, которые состоятся в 2018 году в Иркутске, об этом 13 июля сообщили «Известия».

По словам российского режиссера, ему стоило больших трудов заключить соглашение по поводу съемок. Яшников пояснил, что он решил действовать «по-русски, по-семейному», не через агентов, а через родственников актрисы.

Создателям фильма удалось выйти на её отца, они узнали, что ранее он был тибетским монахом и в 2014 году приезжал на Байкал. У них сложился контакт, все это привело к желаемому результату.

«Начали переговоры с ним… Сейчас мы согласовываем конкретные даты следующего лета, когда Турман приедет на Байкал», — рассказал режиссер.

Напомним, Ума Турман — голливудская актриса, хорошо известная российскому зрителю, прежде всего — по таким фильмам Квентина Тарантино как «Криминальное чтиво» и «Убить Билла».

Отец актрисы также известен в мире, он считается первым американцем, который был пострижен в монахи лично Далай-Ламой. Впоследствии он отказался от сана из-за проблем со здоровьем.