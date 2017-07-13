Твиты Дональда Трампа прочитали голосом Голлума из «Властелина колец»

Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Известный актер Энди Серкис в эфире шоу Стивена Кольбера прочитал твиты Дональда Трампа голосом Голлума из «Властелина колец», соответствующий видеоролик был размещен 12 июля на Youtube-канале The Late Show with Stephen Colbert.

Актер посетил шоу Кольбера и после недолгой вступительной беседы в эфире шоу было показано видео, демонстрирующее компьютерное перевоплощение Серкиса в Короля обезьян из фильма «Планета обезьян: Революция».

Затем в какой-то момент Стивен Кольбер передал актеру бумажку с текстом записей Дональда Трампа из Twitter и попросил его прочитать их голосом Голлума.

Актер, подражая этому персонажу, вскочил на диван и начал читать. Первое, что он сказал было: «Фейковые СМИ никогда так не ошибались».

После этого он еще несколько раз исполнил подобный номер, особо рассмешив зрителей в зале исполнением слова «печально».

Напомним, что изображение Голлума в фильме является соединением игры Энди Серкиса и компьютерных технологий.

Ролик, размещеный в сети в 2013 году и демонстрирующий процесс создания этого персонажа набрал в Youtube уже более 3 млн просмотров.