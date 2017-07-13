Канал HBO провел в Лос-Анджелесе премьеру седьмого сезона «Игры престолов»

Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Телеканал HBO провел мировую премьеру седьмого сезона сериала «Игра пестолов», мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, в Концертном зале имени Уолта Диснея, об этом 13 июля сообщил The Hollywood Reporter.

Перед началом мероприятия актеры сериала и команда его создателей прошли по «красной ковровой дорожке», которая была совсем не красной, а имела синий оттенок, напоминая, что зима близко.

Звезды шоу, появившиеся на мероприятии в праздничных нарядах (порой весьма необычных) позировали фотографам и давали интервью журналистам. Перед началом показа композитор сериала Рамин Джавади выступил с оркестром.

В премьере принял участие и лидер белых ходоков, фигура Короля Ночи встречала зрителей на входе. Исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер объяснила репортерам и всем присутствующим, как нужно к нему относиться.

«В этом сезоне все живые люди соберутся вместе из-за ощущения большой угрозы и — вот она. Вы должны сильно его бояться», — сказала актриса.

Напомним, первая серия продолжения «Игры престолов» на телеканале HBO в США выйдет 16 июля 2017 года, в России премьера пройдет 17 июля. Ранее ИА REGNUM сообщало, что первая серия продолжения будет показана 18 июля в столичном метрополитене.