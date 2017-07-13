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Названа дата похорон советской певицы Тамары Миансаровой

Культура

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище

Москва, 13 июля 2017, 13:21 — REGNUM  Похороны народной артистки России Тамары Миансаровой состоятся 17 июля, передает телеканал ТВЦ.

Как сообщил скрипач Марк Фельдман, муж Миансаровой, прощание пройдет в российской столице, в морге Первой градской больницы, похороны — на Троекуровском кладбище.

«Пока планируем похороны на понедельник, Троекуровское кладбище, эта информация точная на 99 процентов, — отметил он. — Прощание пройдет в морге Первой градской больницы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миансарова скончалась 13 июля в Москве. Неделю назад она была госпитализирована в Первую градскую больницу в Москве с воспалением легких.

В последние годы жизни Миансарова была прикована к постели после операции на шейке бедра.

Напомним, Тамара Миансарова известна исполнением таких песен, как «Рыжик», «Летка-енка», «Черный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Аленький цветочек».

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