Названа дата похорон советской певицы Тамары Миансаровой

Москва, , 13:21 — REGNUM Похороны народной артистки России Тамары Миансаровой состоятся 17 июля, передает телеканал ТВЦ.

Как сообщил скрипач, муж Миансаровой, прощание пройдет в российской столице, в морге Первой градской больницы, похороны — на Троекуровском кладбище.

«Пока планируем похороны на понедельник, Троекуровское кладбище, эта информация точная на 99 процентов, — отметил он. — Прощание пройдет в морге Первой градской больницы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миансарова скончалась 13 июля в Москве. Неделю назад она была госпитализирована в Первую градскую больницу в Москве с воспалением легких.

В последние годы жизни Миансарова была прикована к постели после операции на шейке бедра.

Напомним, Тамара Миансарова известна исполнением таких песен, как «Рыжик», «Летка-енка», «Черный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Аленький цветочек».

Читайте ранее в этом сюжете: Умерла советская эстрадная певица Тамара Миансарова